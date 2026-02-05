Comissões permanentes da Câmara de Apucarana retomam atividades com novas composições

As comissões permanentes da Câmara Municipal de Apucarana retomaram oficialmente suas atividades nesta quinta-feira (05), marcando o início de uma nova etapa do trabalho legislativo. As novas composições foram definidas no último dia 2 de fevereiro e já começaram a atuar na análise técnica das matérias que tramitam na Casa.

O vereador Tiago Cordeiro (PDT), presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, destacou que o retorno das comissões representa o fortalecimento do papel técnico do Legislativo. “As comissões exercem papel fundamental na qualificação das análises, assegurando maior segurança jurídica e eficiência na tramitação dos projetos”, afirmou.

À frente da Comissão de Finanças, Economia e Orçamento e da Comissão de Educação, Cultura, Esportes, Saúde e Assistência Social, o vereador Moisés Tavares (PP) ressaltou que os trabalhos já começaram com pautas de grande relevância para o município.

“Três comissões estiveram reunidas nesta quinta-feira, analisando matérias de autoria do Executivo Municipal que tratam da abertura de créditos especiais para a construção de CMEIs nos bairros Solo Sagrado e Interlagos”, explicou.

Segundo Moisés, a atuação das comissões garante que os projetos sejam analisados de forma técnica e responsável, assegurando condições adequadas para a apreciação das matérias em sessões extraordinárias.

Na Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, o vereador Sidnei da Leve Limp (MDB) assumiu a presidência destacando a importância do diálogo com o setor produtivo. “Como empresário, sei das dificuldades enfrentadas por quem empreende, gera empregos e movimenta a economia. Nosso trabalho será pautado pela parceria com a indústria e o comércio, em busca de soluções para Apucarana”, afirmou.

A Comissão de Ecologia, Proteção ao Meio Ambiente, Fauna e Flora passou a ser presidida pela vereadora Eliana Rocha (Solidariedade), mostrando sua identificação com a pauta ambiental e sua atuação junto à Pastoral do Meio Ambiente da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

“Vamos promover ações de conscientização, preservação e cuidado com o meio ambiente, incentivando debates e iniciativas que contribuam para a sustentabilidade do município”, destacou.

Já a Comissão de Segurança Pública, Direitos Humanos e Ordem Pública será presidida pelo vereador Pablo da Segurança (Cidadania), que possui 18 anos de atuação na Guarda Civil Municipal. “Os trabalhos serão pautados pelo cuidado com as pessoas e pelo fortalecimento das políticas públicas de segurança no município”, ressaltou.

Encerrando a composição das comissões, o vereador Dr. Odarlone Orente (PT) assumiu a presidência da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Urbanismo e Habitação. “A comissão terá atuação estratégica na análise de projetos relacionados à infraestrutura, mobilidade urbana, urbanização e políticas habitacionais, com foco em ações que contribuam diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população”, enfatizou.

Confira como ficaram definidas as comissões permanentes:

Comissão de Justiça, Legislação e Redação

• Tiago Cordeiro – Presidente

• Dr. Odarlone Orente – Secretário

• Moisés Tavares – Relator

• Lucas Leugi – Membro

• Eliana Rocha – Membro

Comissão de Finanças, Economia e Orçamento

• Moisés Tavares – Presidente

• Dr. Odarlone Orente – Secretário

• Tiago Cordeiro – Relator

• Lucas Leugi – Membro

• Guilherme Livoti – Membro

Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Urbanismo e Habitação

• Dr. Odarlone Orente – Presidente

• Gabriel Caldeira – Secretário

• Pablo da Segurança – Relator

Comissão de Educação, Cultura, Esportes, Saúde e Assistência Social

• Moisés Tavares Domingos – Presidente

• Gabriel Caldeira – Secretário

• Tiago Cordeiro – Relator

Comissão de Ecologia, Proteção ao Meio Ambiente, Fauna e Flora

• Eliana Rocha – Presidente

• Gabriel Caldeira – Secretário

• Tiago Cordeiro – Relator

Comissão de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo

• Sidnei da Leve Limp – Presidente

• Tiago Cordeiro – Secretário

• Guilherme Livoti – Relator

Comissão de Segurança Pública, Direitos Humanos e Ordem Pública

• Pablo da Segurança – Presidente

• Tiago Cordeiro – Secretário

• Sidnei da Leve Limp – Relator

