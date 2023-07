Comissão organizadora dos 80 anos de Apucarana começa a ser composta

Em reunião mantida, neste início de semana, com todos os secretários municipais, o prefeito Junior da Femac deu início à composição de uma comissão organizadora dos eventos comemorativos aos 80 anos do Município. Ele anunciou que neste segundo semestre de 2023 já serão realizadas algumas atividades alusivas aos 80 anos de emancipação política e administrativa de Apucarana.

Conforme explica o prefeito, o aniversário da cidade será comemorado daqui para frente até o dia 28 de janeiro de 2024. A princípio, Junior da Femac adiantou no encontro com seu primeiro escalão, alguns nomes que irão compor a comissão organizadora. “Vamos convidar lideranças empresariais e religiosas, além de outras personalidades locais para definir a programação dos 80 anos”, informou.

Ele citou de imediato, como membros da comissão organizadora, o secretário de gestão pública, Nicolai Cernescu Junior; a secretária da fazenda, Sueli Pereira; o secretário chefe de gabinete, Laércio de Morais; e o secretário de comunicação, Maurício Borges.

Nos próximos meses, Apucarana irá realizar alguns eventos importantes, que irão constar como alusivos aos 80 anos. Junior da Femac destaca os Jogos Escolares do Paraná (JEPs), em agosto, com a participação de 6.500 atletas de todo o Paraná, mais dirigentes e arbitragem.

O prefeito lembrou ainda que, a partir do próximo sábado, dia 8 de julho, Apucarana estará sediando os Jogos Universitários do Paraná (JUPs). “Vamos receber cerca de 2.500 atletas e dirigentes de 22 universidades de todas as regiões do Estado. Será um momento especial para os apucaranenses, movimentando 15 praças esportivas locais e também nossa rede hoteleira e o setor gastronômico.

Outro momento da comemoração dos 80 anos será a decoração especial para o Natal/2023 e o ano novo. Com relação a shows artísticos e festejos, o prefeito Junior da Femac diz que tudo será discutido e deliberado pela comissão organizadora dos 80 anos.

Na reunião com o secretariado também foi discutido o planejamento das ações administrativas, obras e serviços previstos para este segundo semestre de 2023.

