Comissão divulga gabarito da prova da GCM; confira

Da Redação

A Comissão Especial de Concurso da Guarda Civil Municipal (GCM) de Apucarana, divulgou o gabarito da prova objetiva do concurso realizado neste domingo, 15. A prova é realizada através da empresa Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (Fauel), contratada pelo Município. Dos 3.293 inscritos 2.420 realizaram as provas, o que garantiu um índice de comparecimento superior a 73%.

As provas foram aplicadas em dois locais: na Faculdade de Apucarana (FAP) e no campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). De acordo com Alessandro Carletti, comandante da GCM e presidente da comissão organizadora do concurso, pelo menos oito candidatos perderam a hora e chegaram ao local quando os portões já estavam fechados.

Outra situação verificada foi a de um candidato que não se atentou ao edital e apresentou uma identidade digital para realizar a prova. Contudo, o item 8.9 do edital publicado pela Fauel e que é responsável pelo certame, adiantou que não seriam aceitos documentos digitais no concurso.

Entre os dias 17 e 18, haverá o prazo para recurso do gabarito e, no dia 30 de maio, acontece a divulgação das notas da prova objetiva.

CONFIRA O GABARITO DA PROVA:

fonte: Reprodução

A seleção dos candidatos consistirá em duas fases de caráter eliminatório e classificatório. A primeira terá cinco etapas, sendo a prova objetiva (já realizada no domingo), exame de suficiência física, exame de saúde e antropométrico, além de pesquisa social e avaliação psicológica e/ou adequação ao perfil profissional.



CURSO DE FORMAÇÃO

Os classificados seguirão para a segunda fase, que será o curso de formação, também de caráter eliminatório e classificatório. A previsão é de que a classificação final e definitiva dos aprovados a ingressar na GCM aconteça em janeiro de 2023 e a convocação entre março e abril.

Além de aprovação em todas as etapas, para investidura no cargo, os candidatos deverão ter Ensino Médio Completo, idade máxima de 40 anos quando da posse e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria AB já no início do curso de formação. Outra exigência é a altura mínima, sendo de 1,65 metro para homens e 1,60 metro para mulheres.

O curso de formação – de cinco meses – será realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-PR) no 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Os novos guardas, caso a projeção de convocação se confirme, devem começar a atuar nas ruas no segundo semestre de 2023.

VAGAS E CADASTRO DE RESERVA

São 20 vagas (mais cadastro de reserva) para Guarda Civil Municipal 3ª Classe masculino, sendo 17 para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência (PcD) e duas para pessoas afrodescendentes, e cinco vagas (mais cadastro de reserva) para Guarda Civil Municipal 3ª Classe feminino, sendo três para ampla concorrência, uma para PcD e uma para afrodescendente.

O salário oferecido no concurso – para uma jornada semanal de 40 horas – é de R$ 2.471,26 + R$ 741,38 a título de Adicional de Risco de Vida (ARV), totalizando remuneração inicial de R$ 3.212,64.