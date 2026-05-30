Comércio tem fachada destruída durante arrombamento em Apucarana
Moradora acionou a polícia após ouvir o crime; apesar dos estragos na fachada, não há confirmação imediata de itens furtados
Um estabelecimento comercial localizado no Núcleo Habitacional João Paulo I, em Apucarana, foi alvo de um arrombamento que resultou em grande destruição na fachada da loja. O crime aconteceu na madrugada deste sábado (30), na Rua Rio Iguaçu, e a ação foi registrada por câmeras de segurança.
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A Polícia Militar foi acionada por uma mulher que mora nos fundos do imóvel. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a porta frontal de vidro do comércio estava totalmente estilhaçada pelo chão. Além disso, a grade metálica que protegia o local foi derrubada e estava caída dentro da loja.
A moradora apresentou aos policiais as imagens gravadas no momento da invasão. No vídeo, é possível ver o suspeito usando um moletom branco. Apesar dos estragos no local, até o momento em que a equipe policial encerrou o registro, a vítima não soube informar se algum produto ou valor em dinheiro chegou a ser levado do interior do estabelecimento.
Como não houve a confirmação imediata do furto, o caso foi registrado inicialmente apenas como dano ao patrimônio. A vítima recebeu orientações para repassar as imagens das câmeras à Delegacia da Polícia Civil, que ficará responsável por conduzir as investigações e identificar o suspeito.