Comércio tem boas expectativas em Apucarana apesar da pandemia - TNOnline

"Apesar do ano diferenciado, o comércio de Apucarana mantém grande expectativa com horários estendidos para evitar aglomerações", diz a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (SIVANA) Aída Assumpção. Ela ressalta que o que é possível está sendo feito para manter os cuidados com o coronavírus e que apesar das dificuldades deste ano, o setor está buscando a recuperação. "O ânimo é grande e vamos nos adaptando aos novos momentos", diz a empresária.

O comércio de Apucarana fica aberto neste sábado (05), até às 18h por ser o primeiro final de semana do mês - conforme convenção e também definiu os horários para abertura às compras de dezembro quando as lojas passam a atender em horário especial, das 9h às 22 horas, a partir do dia 7 de dezembro, próxima segunda-feira.

Nos sábados 05, 12 e 19, o comércio ficará aberto das 9h até as 18 horas. O domingo, dia 20, último domingo antes do Natal, as lojas abrem das 9h às 18 horas. Na véspera do Natal, dia 24, o horário será das 9h às 18 horas.

Já no dia 26, um sábado, o comércio irá funcionar das 9h às 13 horas. Já o dia 31, véspera de Ano-Novo, as lojas vão fechar às 17 horas. E na volta do Ano-novo, dia 2, um sábado, abre até as 13 horas.

