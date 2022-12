Comércio mantém alta oferta de empregos em Apucarana; confira

Da Redação

Trabalhadores que buscam emprego formal não encontram dificuldades em Apucarana, em especial no segmento do comércio, que mantém aberto grande número de vagas. Segundo a Agência do Trabalhador de Apucarana, em relatório entregue ao prefeito Júnior da Femac nesta segunda-feira (19/12), dos 355 profissionais recolocados no mercado de trabalho nos últimos 50 dias, cerca de 40% preencheram vagas disponibilizadas por empreendimentos comerciais.

“Mesmo com bons índices de empregabilidade, seguimos com 461 vagas de emprego cadastradas em diversas áreas. Comércio, indústria e prestação de serviços”, diz Neno Leiroz, gerente da agência, pontuando que muitas das oportunidades não exigem experiência profissional.

De acordo com os resultados tabulados pela agência, somente em dezembro 98 trabalhadores conquistaram emprego com carteira assinada em Apucarana. “Neste final de ano, o município tem realizado um trabalho intenso no setor de intermediação, em parceria com instituições como a Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acia) e o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), bem como com o Sistema S”, argumenta Leiroz.

Segundo ele, neste ano o planejamento identificou que o setor comercial iria contratar pelo menos 500 trabalhadores temporários. “Trabalhamos muito nestes últimos dias na intermediação da mão-de-obra, prestando informações, atendendo empregadores e trabalhadores”, confirma.

Por se tratar de contratos temporários – inicialmente de experiência – os dados referentes à contratação só serão conhecidos em estatísticas oficiais futuras. “Aguardamos com muita expectativa esses resultados. Sempre é bom destacar que vagas temporárias são uma boa oportunidade para profissionais que buscam a recolocação no mercado de trabalho, pois ao fim do contrato provisório podem ser efetivados na função”, contextualiza Neno Leiroz, gerente da Agência do Trabalhador, assinalando que, mesmo com o fim do período de final de ano, “o comércio mantém abertas muitas oportunidades que devem ser aproveitadas pelo trabalhador em busca de emprego”.

O prefeito Júnior da Femac afirma que o bom desempenho no setor de empregabilidade no município é resultado de um trabalho constante. “Apucarana foi a sétima cidade do Paraná que mais gerou empregos com carteira assinada no mês de novembro”, comprova o prefeito. O dado integra o ranking de desempenho das 216 agências do trabalhador do Paraná, divulgado no início deste mês pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho (SEJUF).

Serviço:

Localizada na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, a Agência do Trabalhador de Apucarana funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376/3423-5266. O cadastro de currículo e consulta de vagas abertas pode ser feito pela internet, através do endereço.

