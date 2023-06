Comércio espera vendas até 20% maiores neste Dia dos Namorados

A data mais romântica do calendário de vendas do comércio, promete levar muitos consumidores às lojas até segunda-feira (12), quando se comemora o Dia dos Namorados. Nas lojas o clima é de otimismo e a expectativa é de aumento de vendas.

“A nossa expectativa é muito boa. Tivemos um Dia Internacional da Mulher muito bom para o comércio, o Dia das Mães foi muito bom também e estamos com grandes expectativas porque essa é uma das datas mais importantes para o comércio, uma vez que os presentes são diversificados, de roupas e sapatos, a flores, telefones, joias, entre outros”, comenta a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, evitando citar números. “Não temos números de crescimento, mas estamos otimistas para vender mais que o ano passado”, acrescenta, lembrando que neste sábado, o comércio varejista vai atender até as 18 horas.

Entre os lojistas especializados em produtos tradicionalmente lembrados no Dia dos Namorados, a estimativa é ampliar vendas entre 10% e 20% em relação ao ano passado.

“Acredito que pelo tempo agradável os apaixonados vão se animar para sair e consumir. Estamos confiantes que teremos vendas, superiores ao ano passado. Espero um aumento de 10% nas vendas este ano”, afirma Aline Manfrim Muhamed Zahra, que é proprietária de duas lojas de roupas íntimas em Apucarana.

Gerente de uma loja de roupas masculinas Erik Nathan Canassa, está um pouco mais otimista. Ele estima um crescimento de 20% nas vendas, mas destaca que a loja vem atuando de forma diferenciada para atingir esse índice.

“Por conta da pandemia o jeito de comprar mudou. Hoje em dia realizamos muitas vendas através da internet e WhatsApp. Trabalhamos muito com condicional, os clientes preferem não vir na loja”, comenta.

PESQUISA

Uma sondagem da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) e do Sebrae/PR, aponta que 47% dos paranaenses pretendem presentear alguém especial na data. A mesma pesquisa aponta que os homens são os mais propensos a presentear, com 51,1% de respostas afirmativas, ante 43,1% de mulheres que planejam comprar um presente para seu par. E são os homens que gastarão mais com o presente, em média R$ 184,04.

Já o tíquete médio feminino será de R$ 137,80. De modo geral, o tíquete médio do Dia dos Namorados subiu esse ano, passando de R$ 147,97 em 2022 para R$ 162,22, principalmente por causa da pretensão de presentear masculina.

