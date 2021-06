Comércio espera boas vendas do Dia dos Namorados

Continua após publicidade

No próximo sábado (12), será celebrado o Dia dos Namorados e a expectativa do comércio de Apucarana é superar o ano passado, com aumento de até 10% nas vendas de presentes. Muitos lojistas apostam em ferramentas digitais, como aplicativos de mensagens, redes sociais e sites para expor os produtos e ampliar os lucros.

A presidente do Sindicado do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) Aída Assunção afirma que a expectativa de aumentar as vendas é muito grande. O sindicato estima é um aquecimento de até 10% nos negócios relativos à data, em comparação com o mesmo período do ano passado. “Temos trabalhado com essa expectativa de modo geral. O Dia dos Namorados é uma data muito importante para o comércio, tanto que é considerada um segundo Dia das Mães, então estamos bem otimistas”, assinala.

Vendedora de uma loja de roupas femininas Enomésia Cardoso de Matos espera um crescimento de 40% nas vendas, em relação ao ano passado. A estimativa positiva se deve também ao ótimo resultado obtido no Dia das Mães deste ano. “Vendemos bem mais neste ano do que o ano passado, então tenho esperança que melhore pelo menos 40% neste Dia dos Namorados”, acredita.

A comerciante aposta que os dias com maior procura por presentes serão entre amanhã e sábado. “Muitas pessoas deixam para o ultimo dia. Então acredito que sábado terá um grande movimento de clientes”, espera.

VENDAS ONLINE

Na loja de tênis do empresário Rodrigo Godoy, 90% das vendas são concretizadas pelo Instagram o que torna o cenário ainda mais favorável para ampliar os lucros neste Dia dos Namorados. “A expectativa está sendo boa, em relação ao ano passado. Os clientes estão mais animados para comprar. Estão procurando mais a loja pelas redes sociais”, afirma.

Godoy conta que os lucros da empresa cresceram 400% após adotar as vendas online, tanto que a loja terá um site. A plataforma será lançada ainda nesta semana, ampliando ainda mais as possibilidades de negócios da empresa.