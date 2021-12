Da Redação

Comércio de Apucarana: último dia de horário especial

O comércio de Apucarana atende nesta quinta-feira (23) até às 22h. É o último dia de atendimento especial de Natal.

No dia 25, Natal, o comércio estará fechado, retornando o atendimento normal, das 9h às 18 horas, segunda-feira, dia 27.

O comércio de Apucarana começou a atender em horário especial no dia 9 de dezembro, após definição durante a convenção coletiva entre o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Apucarana (Siecap).

Milhares de pessoas de Apucarana e de outros municípios aproveitaram as promoções e novidades das lojas da cidade. A expectativa é de 15% a mais de vendas em relação ao ano passado.