Comércio de Apucarana terá horário especial para o Dia das Mães

O comércio de Apucarana terá horário especial de atendimento nesta sexta-feira (8) e sábado (9) em razão do Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o varejo ao longo do ano.

- LEIA MAIS: Presentes e experiências devem aquecer comércio de Apucarana no Dia das Mães

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Conforme divulgado pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sivana) Apucarana, as lojas funcionarão das 9h às 22h na sexta-feira e das 9h às 18h no sábado, véspera da comemoração.

A expectativa é de aumento no movimento nos próximos dias, principalmente em segmentos como vestuário, calçados, cosméticos, perfumaria, flores, acessórios, chocolates e eletrônicos. O comércio local oferece diversas opções para quem ainda busca um presente para homenagear as mães.

Além de facilitar as compras de última hora, o horário ampliado também busca dar mais comodidade aos consumidores, permitindo que trabalhadores consigam ir às lojas após o expediente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Dia das Mães é considerado uma das principais datas para o comércio, ficando atrás apenas do Natal em volume de vendas em muitos setores do varejo.