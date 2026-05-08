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DIA DAS MÃES

Comércio de Apucarana terá horário especial para o Dia das Mães

Lojas ficam abertas até 22h na sexta (08) e até 18h no sábado (09)

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 10:26:15 Editado em 08.05.2026, 10:26:07
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Comércio de Apucarana terá horário especial para o Dia das Mães
Autor Foto: Lis Kato/ TNOnline

O comércio de Apucarana terá horário especial de atendimento nesta sexta-feira (8) e sábado (9) em razão do Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o varejo ao longo do ano.

- LEIA MAIS: Presentes e experiências devem aquecer comércio de Apucarana no Dia das Mães

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Conforme divulgado pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sivana) Apucarana, as lojas funcionarão das 9h às 22h na sexta-feira e das 9h às 18h no sábado, véspera da comemoração.

A expectativa é de aumento no movimento nos próximos dias, principalmente em segmentos como vestuário, calçados, cosméticos, perfumaria, flores, acessórios, chocolates e eletrônicos. O comércio local oferece diversas opções para quem ainda busca um presente para homenagear as mães.

Além de facilitar as compras de última hora, o horário ampliado também busca dar mais comodidade aos consumidores, permitindo que trabalhadores consigam ir às lojas após o expediente.

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O Dia das Mães é considerado uma das principais datas para o comércio, ficando atrás apenas do Natal em volume de vendas em muitos setores do varejo.

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