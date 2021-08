Da Redação

Comércio de Apucarana terá horário especial de Dia dos Pais

Em comemoração ao Dia dos Pais, o comércio de Apucarana atende em horário especial nesta sexta-feira (6). Os consumidores terão até as 22 horas para realizar suas compras. Neste sábado (7), o atendimento segue até as 18 horas. No domingo (8), o comércio, assim como de costume, estará fechado.

“Desta forma, é importante ressaltar aos consumidores para não esquecerem o protocolo de segurança: evitar aglomerações, usar a máscara e utilizar álcool em gel”, conclui Wanderlei Faganello, presidente da Associação Comercial e Industrial de Apucarana (Acia).

Shopping CentroNorte

O Shopping CentroNorte, apesar de ser Dia dos Pais, atende normalmente neste domingo (8). As lojas funcionam das 13 às 19 horas, e a praça de alimentação, lazer e cinema, das 11h30 às 22 horas. De segunda a sábado, o local abre das 10 às 22 horas.

Supermercado

Alguns supermercados de Apucarana funcionam normalmente neste sábado (7), das 8 às 22 horas, e no domingo (8), das 8 às 20 horas.