Comércio de Apucarana terá expediente normal no Carnaval

O Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) anunciou que o funcionamento do comércio na cidade seguirá normalmente durante a semana de Carnaval. Segundo o sindicato, as lojas abrirão em horário habitual, das 9h às 18h, tanto na segunda-feira (3) quanto na terça-feira (4) de março.



A decisão segue a orientação de anos anteriores, já que a terça-feira de Carnaval não é um feriado nacional, mas sim um ponto facultativo. Dessa forma, cada município pode definir o funcionamento do comércio conforme sua realidade econômica e acordo entre empresários e funcionários.



O Sivana também informou que os trabalhadores que atuarem na terça-feira terão direito a um dia de folga posteriormente. A entidade reforça que a medida busca manter o ritmo do comércio e atender à demanda dos consumidores durante o período festivo.







