Comércio de Apucarana tem dificuldades para preencher vagas de emprego

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Placas com ofertas de vagas nas vitrines são frequentes no comércio em Apucarana

A falta de mão de obra preocupa o comércio de Apucarana no principal período de vendas do ano. As lojas da cidade estão funcionando até as 22 horas há uma semana e muitas delas estão tendo dificuldades para contratar vendedores para atender ao aumento da demanda de clientes com a chegada do Natal.

continua após publicidade .

Gerente de uma loja na área central, Silmara Aparecida dos Santos afirma que tem uma vaga aberta para vendedora. Uma placa foi afixada em frente ao estabelecimento e também a oportunidade de emprego vem sendo anunciada nas redes sociais e em aplicativos de mensagens há várias semanas. “A vaga é fixa, mas apareceram apenas candidatos interessados em trabalho temporário. São estudantes de férias, principalmente, que querem garantir um dinheiro extra no final do ano”, conta.

A empresária Aída Assunção, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), confirma a dificuldade de contratação por muitos estabelecimentos do setor. “A gente percebe nos grupos do comércio essa procura por trabalhadores, principalmente vendedores. É algo que gera dificuldades para os comerciantes nesta época do ano, com as lojas funcionando em horário especial e com expectativa de aumento de vendas”, assinala.

continua após publicidade .

Ela observa que tem buscado junto à Agência do Trabalhador de Apucarana apoio para tentar preencher essas vagas ociosas. “De uma forma geral, está faltando pessoal para trabalhar. A oferta é maior do que a procura”, reforça Aída.

fonte: TNonline Lojas tentam preencher vagas de emprego com anúncios nas vitrines





Neno Leiroz, gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana, afirma que o órgão está fazendo um trabalho diário para preencher as vagas do comércio na cidade. São 30 oportunidades de emprego disponíveis nesta semana no setor.

continua após publicidade .

“Realizamos um mutirão para o comércio em novembro e encaminhamos para as vagas, mas diariamente temos realizado novas captações de interessados, fazendo a intermediação de trabalhadores para essa área”, afirma.

Neno Leiroz assinala ainda que a Agência do Trabalhador colocou 257 trabalhadores no mercado de trabalho em novembro, sendo que 30% desse número foi encaminhado para o comércio.

OTIMISMO

continua após publicidade .

Apesar das dificuldades com a mão de obra, o comércio de Apucarana está otimista para este Natal. A expectativa do Sivana é aumentar em até 15% o volume de vendas em comparação com o mesmo período do ano passado.

As lojas vão funcionar até as 22 horas até o dia 23 e até as 18 horas na véspera do Natal. Os investimentos do município na decoração natalina são um dos chamarizes que têm atraído clientes de Apucarana e também da região. O movimento deve aumentar com a proximidade do Natal.

Por Fernando Klein

Siga o TNOnline no Google News