Comércio de Apucarana mantém atendimento das 9h às 17 horas

As lojas do comércio de Apucarana vão continuar com o horário de funcionamento ampliado nesta semana, das 9h às 17 horas. A ampliação de duas horas no período de atendimento aconteceu na semana passada, motivada pelos Dia dos Namorados. A decisão de manter o horário ampliado foi tomada no início da tarde do último sábado, dia 13, após reunião entre a Prefeitura, Sindicato do Comércio Varejista (Sivana) e Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acia), de Apucarana.

A presidente do Sivana, Aída Assunção, revela que a decisão é baseada em dados técnicos e também no comprometimento dos lojistas em cumprirem as medidas de prevenção estabelecidas pelo Município. “O lojista apucaranense está comprometido em cumprir as normas repassadas pela Saúde de Apucarana, usando máscara, respeitando o distanciamento, disponibilizando álcool gel 70%, entre outras ações”, afirma.

Aída ressalta que esta postura tem contribuído com a permanência do comércio aberto. “Sabemos da importância de manter a economia girando e também do cuidado com a saúde de todos”, frisa. Já no sábado, o horário será das 9h às 13 horas, conforme o cronograma normal do comércio.