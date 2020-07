Comércio de Apucarana mantém atendimento ampliado

Continua após publicidade

O comércio de Apucarana irá manter o horário de atendimento ampliado na semana que vem. As lojas devem funcionar das 9h às 17h e no sábado dia 20, das 9h às 13h.

A informação foi confirmada pela a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção após uma reunião com o prefeito Juniro da Femac, que aconteceu no começo da tarde deste sábado (13).

"Na semana que vem, vamos manter o mesmo horário que trabalhamos essa semana, definimos com o prefeito nesta tarde," afirma Aída.

Conforme decreto municipal para evitar a propagação da Covid-19 é obrigatório o usa da máscara de proteção individual e os lojistas devem oferecer álcool gel, além de manter os espaços sempre higienizados.