Comércio de Apucarana funciona nesta sexta-feira até as 22 horas

O comércio de Apucarana vai atender em horário especial nesta sexta-feira (9). As lojas vão ficar abertas das 9h às 22 horas. O motivo é o fim de semana que antecede o Dia dos Namorados, comemorado na segunda-feira, dia 12.

continua após publicidade

A presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, explica que o horário diferenciado de atendimento se faz necessário, em especial, por conta do feriado de Corpus Christi pela tradição católica, nesta quinta-feira (8), quando as lojas ficaram fechadas.

“Vamos estender o horário de funcionamento para conseguir atender melhor o consumidor. No sábado, as lojas também abrem até as 18 horas, por ser o segundo sábado do mês”, explica.

continua após publicidade

EXPECTATIVA

Segundo sondagem da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) e do Sebrae/PR, 47% dos paranaenses pretendem presentear alguém especial no Dia dos Namorados, parcela inferior ao ano passado, quando 64,6% das pessoas possuíam a intenção de comprar presentes nesta data.

O principal motivo para não presentear é não ter um namorado(a) ou companheiro(a), com 63,2% das justificativas. Há também aqueles que não comemoram a data (14,9%) e os que estão em uma situação financeira complicada ou desempregados (11,9%).

continua após publicidade

Os homens são os mais propensos a presentear, com 51,1% de respostas afirmativas, ante 43,1% de mulheres que planejam comprar um presente para seu par. Ou seja, a maioria das mulheres ouvidas pela Fecomércio PR e pelo Sebrae/PR, 56,9%, não vão presentear ninguém.

“A pesquisa do Dia dos Namorados indica uma redução da intenção de presentear na data, mas, ao mesmo tempo, registra o crescimento do tíquete médio, sendo que os homens mostram mais disposição de dar presentes na ocasião. Neste ano, os presentes mais recorrentes serão roupas, bolsas, calçados, perfumes, cosméticos e jantares. Embora com crescimento significativo do comércio eletrônico, as compras em shoppings e no comércio de rua também serão significativas. Os pagamentos à vista terão grande preferência pelo consumidor e a qualidade do produto continua sendo o fator determinante na decisão de comprar”, avalia o coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt.

Siga o TNOnline no Google News