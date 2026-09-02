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CRIMINALIDADE

Comércio de Apucarana é alvo de furto de 400 camisetas; PM foi acionada

Crime ocorreu na madrugada e o proprietário também notou o sumiço de 500 estampas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Comércio de Apucarana é alvo de furto de 400 camisetas; PM foi acionada
Autor BO foi registrado pela Polícia Militar - Foto: Cindy Santos/TNOnline

Um estabelecimento comercial localizado na Rua Guapuruvu, no Conjunto Habitacional Novo Horizonte PPS II, em Apucarana, foi alvo de criminosos durante a madrugada da última terça-feira (1º). O crime foi descoberto logo pela manhã, assim que o proprietário chegou ao local para trabalhar.

-LEIA MAIS: “Foi fechado por carreta”: motorista capota várias vezes na BR-369

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De acordo com o registro policial, o prejuízo foi expressivo. Os invasores levaram 400 camisetas do modelo oversize (peças com modelagem mais larga), nas cores preta, marrom e off-white. Além das roupas, também foram furtados cerca de 500 apliques do tipo DTF, que são materiais termocolantes utilizados para estampar tecidos.

O dono do negócio, um homem de 46 anos, acionou a polícia imediatamente após notar o espaço violado e a falta das mercadorias. A equipe policial compareceu ao endereço, colheu as informações e orientou a vítima. O caso agora segue para investigação com o objetivo de identificar os autores e recuperar os produtos levados.

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