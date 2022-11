Comércio de Apucarana deve abrir 500 vagas temporárias; saiba mais

Da Redação

Neste ano, o comércio de Apucarana deve contratar aproximadamente 500 trabalhadores temporários para atender a demanda neste final de ano. O levantamento foi realizado pela Agência do Trabalhador junto as empresas que precisam ampliar o número de funcionários.

A presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, informa que as vagas vão aumentar proporcionalmente de acordo com a expectativa de crescimento nas vendas para este fim de ano que é de 10%.

“A gente está em um ano bem melhor do que o ano passado, por isso acredito teremos uma boa ocupação de vagas temporárias neste ano”, assinala.

Para o chefe da Agência do Trabalhador Neno Leiroz, as vagas temporárias são uma boa oportunidade para profissionais que buscam a recolocação no mercado de trabalho, uma vez que eles podem ser efetivados quando o contrato provisório terminar.

“Quando o contrato acabar, os trabalhadores podem ser efetivados com carteira registrada”, assinala.

A estimativa é que até 500 vagas temporárias sejam abertas, no entanto, se a demanda de vendas for maior do que o esperado, será necessário ampliar as contratações. “De imediato já estamos recebendo essas vagas”, afirma.

Segundo Leiroz, todas as vagas ofertadas são para o setor de vendas. “A Agência do Trabalhador vai acompanhar tudo de perto para recolocar esse pessoal no mercado de trabalho. Estamos desenvolvendo ações para colocar essas vagas mais perto dos trabalhadores para que, de fato, eles consigam trabalhar com carteira assinada”, afirma Leirós.

EVENTOS

E não é só o comércio que fica movimentado no fim de ano. Com o aumento no número de eventos, cresce a necessidade de ampliar a equipe das empresas que atuam neste ramo. Proprietário de um buffet e de um restaurante, o empresário Norberto Ribeiro, de Apucarana, pretende abrir aproximadamente 15 vagas temporárias para atender o grande número de eventos fechados.

“Até dezembro estamos com todos os fins de semana fechados com formaturas, casamentos, confraternizações de empresas e aniversários. Por isso precisamos aumentar nossa equipe”, conta.

Ribeiro conta que chega a fechar até três eventos por fim de semana o que demanda um número maior de trabalhadores. “Tem eventos que preciso de 30 a 35 pessoas, depende o tamanho da festa”, comenta.

Empresário vai efetivar quem se destacar

Na empresa de vendas de seguro e consórcio de automóveis do empresário Rodrigo Andrey, de Apucarana, já foram abertas 10 vagas de empregos temporários para setores de venda e administrativo, mas que podem ser efetivados, de acordo com o desempenho dos funcionários.

“Fornecemos treinamento, além de uma ótima estrutura para os funcionários. Temos plano de carreira. Se a pessoa for eficiente, terá futuro na empresa”, afirma.

O empresário conta que está reformulando a equipe e que por isso as vagas temporárias já estão abertas e não é exigido ter experiência. “Dependendo do perfil da pessoa a contratação acontece dentro de uma semana”, afirma.

Por, Cindy Santos

