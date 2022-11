Comércio de Apucarana define horário durante os jogos da Copa

Da Redação

O acordo foi assinado no final da tarde de quinta-feira (17/11).

O comércio de Apucarana vai atender em horário especial nos dias de jogos da Copa do Mundo em que a Seleção Brasileira entrar em campo. O acordo foi assinado no final da tarde de quinta-feira (17/11) entre o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Apucarana (Siecap). O aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) definiu os horários para o comércio de rua e também para as lojas do Shopping CentroNorte.

A estreia da Seleção na Copa do Mundo acontece na próxima quinta-feira, dia 24, às 16 horas. Ficou definido que as lojas irão fechar meia hora antes do início da partida. Na primeira etapa da competição, os jogos acontecem às 13 horas e às 16 horas.

Quando as partidas ocorrerem no início da tarde, os colaboradores deverão retornar às atividades 30 minutos após o final dos jogos. Já quando a Seleção entrar em campo às 16 horas, as lojas do comércio de rua não retomarão o atendimento naquele dia. Já as lojas do Shopping CentroNorte retornarão às atividades 30 minutos após o fim dos jogos.

Comércio de rua – jogos às 13 horas

Quando os jogos começarem às 13 horas, os colaboradores deverão retornar as atividades meia hora após o fim da partida.

Também fica a critério do lojista, quando os jogos ocorrem no início da tarde dispor de um televisor no estabelecimento comercial, para que os colaboradores, que preferirem, assistam aos jogos no local de trabalho.

Comércio de rua – jogos às 16 horas

Já quando os jogos ocorrem às 16 horas, as lojas serão fechadas meia hora antes, ou seja, às 15h30. Neste caso, os colaboradores não precisaram retornar mais à empresa.

Oitavas de final, quartas de final e semifinal

Caso haja classificação para as oitavas de final, quartas de final e semifinal, os jogos serão às 12 horas ou às 16 horas, portanto em dias de expediente até as 18 horas em que o Brasil jogar às 12 horas, o comércio encerará suas atividades às 11h30 horas, retomando as atividades às 14h30 horas, seguindo até as 18horas.

Em dia em que o Brasil jogar às 16 horas, o comércio encerrará suas atividades às 15h30 horas, não retomando mais para expediente.

Compensações do horário

Especificamente a 30 minutos que antecede aos jogos e a 30 minutos hora após o término do jogos, horários computados para deslocamento dos trabalhadores, poderá ser objeto de compensação em banco de horas, num prazo máximo de até dia 28/02/2023.

As horas exclusivas dos jogos, (duração de duas horas por jogo), serão tidas como trabalhadas. Portanto, não poderão ser objetos de compensação, tampouco pagas como extras.

