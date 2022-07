Comércio de Apucarana colhe resultados positivos nos JUP's

Da Redação

As cerca de 2.500 pessoas que estão em Apucarana para participar da 61ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP's) estão movimentando o comércio local. Os efeitos positivos podem ser sentidos na rede hoteleira, nas lojas, shopping e cinema, mercados, lanchonetes, restaurantes e demais estabelecimentos.

O prefeito de Apucarana afirma que o setor sempre aguarda com grande expectativa eventos deste porte. “Apucarana é mais uma vez a capital do esporte, desta vez com a presença de atletas universitários. A cidade já tem tradição e demonstra capacidade na organização deste tipo de evento, o que acaba trazendo benefícios também para comércio”, reitera Junior da Femac.

Na rede hoteleira, o final de semana foi de ocupação máxima. O Hotel Doral, por exemplo, costuma ter uma ocupação na faixa de 30% a 40% nos sábados e domingos. “Com os 50 árbitros que participam da competição e mais 15 atletas, atingimos a ocupação máxima no final de semana”, comemora Mayara Fernanda Orathes, responsável pelo setor comercial do hotel.

A Praça de Alimentação do CentroNorte Shopping também sentiu os reflexos da realização dos JUP's em Apucarana. “Toda vez que Apucarana, através da Prefeitura, sedia jogos registramos uma elevação do movimento em torno de 20%”, estima Ricardo Oliveira de Miranda, proprietário do Restaurante Brasa Grill.

Alessandro Marin Martir e Fabrícia Martir, gerentes administrativos do China Master, ressaltam que todo o evento é bem-vindo. “Qualquer evento que traga pessoas de fora da cidade sempre é muito bom. No caso de competições esportivas, além dos atletas vêm também técnicos árbitros e demais envolvidos”, reforça Alessandro.

Quatro atletas da equipe de handebol da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) aproveitaram a folga da manhã desta segunda-feira (18) para passear no comércio, compraram alguns mantimentos e fizeram elogios ao refeitório disponibilizado pelo Município e à estrutura das praças esportivas. “A comida é muito boa, fomos bem recebidos aqui na cidade e os ginásios são bons”, conta Vinícius Busnardo de Souza, que é acadêmico de Direito e estava acompanhado dos acadêmicos de Educação Física Lucas Fontana, Heitor Licodiedoff e Pedro Cherobin. “A seleção de handebol é formada por atletas de vários cursos e estamos jogando nossas partidas do Ginásio Áureo Caixote”, informa o atleta Lucas.

A 61ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP's) começaram no sábado (16) e se estendem até quinta-feira (21), com a presença de 17 estabelecimentos de ensino superior de doze cidades do Estado e com a disputa de 15 modalidades.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

