Da Redação

Comércio de Apucarana atende neste sábado e domingo

O comércio realiza a 14ª edição da Apucarana Liquida, tradicional queima de estoque de mudança de estação, neste final de semana. A campanha promete aquecer o comércio apucaranense com descontos que podem chegar até 70%, além de sorteios de vale-compras. Os lojistas estão otimistas e esperam ampliar vendas. A campanha começou na quinta-feira (3).

Neste sábado o comércio atende das 9h às 18h. No domingo, o horário de atendimento será das 13h às 18 horas.

Para a comerciante Nilza Christ, as vendas já vêm em um bom desempenho que deve ganhar fôlego com a promoção. “Vemos movimentação no comércio desde a última quarta-feira (2). As vendas vêm crescendo desde janeiro e durante essa ação não será diferente. Convidamos consumidores de Apucarana e todo Vale do Ivaí para nos prestigiar e aproveitar as promoções”, comenta.

A lojista Vivian Marcato Chamorro também espera fazer bons negócios nos próximos dias. “Para facilitar a vida de nossos clientes, faremos vendas à vista e parceladas, pois sabemos que no começo do ano são muitas contas para pagar”, explica.

Quem também segue com as melhores expectativas é a gerente de uma loja de confecções, Vanilda de Lima. “Esperamos grande movimento para o final de semana. Estamos com muitas promoções e pagamento facilitado”, complementa.

Assim como as outras comerciantes, a apucaranense Sueli Carmona Dias, proprietária de uma loja de roupas e calçados, também aposta em vendas maiores. “Assim como nos outros anos, a Apucarana Liquida será um sucesso de vendas. São promoções de várias marcas e calçados a partir de R$ 29,90, com descontos de até 70%”, afirma.

CAMPANHA

De acordo com Aída Assunção, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) as lojas identificadas com a camonha vão distribuir cupons para os consumidores concorrerem a seis vale-compras. “Aos consumidores, vamos sortear dois vale-compras no valor de R$ 1 mil e quatro no valor de R$ 500. Já aos vendedores, serão seis de R$ 200. É uma maneira de contemplar quem prestigia e trabalha no comércio de Apucarana”, comenta.

Aída observa que a expectativa para a 14ª edição da campanha é positiva. “Vamos realizar no início do mês, o que favorece as compras. Além disso, os lojistas estão preparando promoções para valer. O objetivo é limpar os estoques para no próximo mês fazer a mudança de estação”, afirma. Ainda de acordo com a presidente do Sivana, a cada ano a Apucarana Liquida se fortalece, indo além de confecções e calçados. “O setor de material de construção, por exemplo, aguarda a campanha para atrair os clientes, inclusive da região”, diz.