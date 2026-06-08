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Comércio de Apucarana atende em horário estendido para o Dia dos Namorados

Lojas funcionarão das 9 horas até as 22 horas nesta quinta-feira (11), véspera da data comemorativa

Escrito por Cindy Santos
Publicado em 08.06.2026, 19:10:22 Editado em 08.06.2026, 19:18:52
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Comércio de Apucarana atende em horário estendido para o Dia dos Namorados
Autor Foto: GABY CAMPOS

O comércio de Apucarana, norte do Paraná, atende em horário estendido nesta quinta-feira (11), véspera do Dia dos Namorados. Conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), as lojas funcionarão das 9 horas até as 22 horas, oferecendo um tempo maior para os consumidores realizarem suas compras.

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"A nossa preocupação é que os consumidores tenham tempo para comprar os presentes. Por isso convencionamos esse horário estendido para que o lojista tenha possibilidade de aumentar suas vendas e para que os consumidores possam realizar suas compras", assinala a presidente do Sivana, Aída Assunção.

Segundo ela, a data é uma das mais importantes para o comércio varejista, se igualando ao Dia das Mães e promete movimentar o centro da cidade. Entre os segmentos que devem ter maior procura estão o de roupas, floricultura, calçados e eletrônicos. "É uma data muito importante que abrange todos os ramos de atividade", destaca.


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Comércio de Apucarana atende em horário estendido para o Dia dos Namorados
AutorFoto: GABY CAMPOS

Pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio-PR) e pelo Sebrae/PR mostra que 35,9% dos moradores da região norte do estado pretendem comprar presentes para celebrar a ocasião, percentual inferior à média estadual de 43%. Ainda assim, o Norte registra um dos maiores tíquetes médios do Paraná, estimado em R$ 185,65, acima da média estadual de R$ 176,43.

Em relação ao ano passado, o índice de intenção de presentear apresentou leve retração, passando de 37,2% para 35,9%. Ao mesmo tempo, cresceu o percentual de consumidores indecisos, que passou de 20,5% para 21,6%, indicando que parte das compras ainda pode se concretizar nos dias que antecedem a data.

O coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt, observa que a pesquisa revela um consumidor disposto a celebrar a data, mas mais atento ao orçamento do que em anos anteriores.

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“Segundo a pesquisa da Fecomércio PR e do Sebrae/PR, a intenção de compra para o Dia dos Namorados de 2026 cresceu para 43% no estado, mas o tíquete médio paranaense reduziu para R$ 176,43, revelando um consumidor mais cauteloso com o orçamento. A compra através do crédito segue como principal forma de pagamento, embora o Pix já represente 22,1% das transações, evidenciando o fortalecimento desse meio de pagamento”, analisa.

Valor do presente

Além de apresentar um dos maiores gastos previstos para a data entre as regiões, o Norte do Paraná, também tem um dos mais altos tíquetes médios masculinos, que chega a R$ 209,09 – o único que aumentou em relação a 2025 quando era R$ 194,17 –, enquanto entre as mulheres é de R$ 148,81.

Os consumidores da região distribuem seus gastos de forma relativamente equilibrada entre diferentes faixas de valor. As maiores concentrações estão entre R$ 101 e R$ 150 e entre R$ 151 e R$ 200, ambas com 24,1% das intenções de compra. Outros 22,2% pretendem gastar entre R$ 201 e R$ 300, percentual acima do observado em diversas regiões do estado. Além disso, 13% afirmam que investirão mais de R$ 300 no presente.

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Tipo de presente

Roupas, bolsas e calçados seguem como os presentes preferidos dos consumidores do Norte, concentrando 40% das intenções de compra. Em seguida aparecem perfumes e cosméticos, com 23,6%, e joias, bijuterias e acessórios, com 20%.

Também se destacam flores, com 10,9%, além da opção por entregar dinheiro para que o presenteado escolha o que deseja e os jantares, ambos com 9,1% das citações.

Quando questionados sobre o que gostariam de ganhar, os consumidores reforçam o caráter afetivo da data: 43,6% afirmam preferir ser surpreendidos pela pessoa amada. Roupas, bolsas e calçados aparecem em segundo lugar, com 18,2%, seguidos por viagens, com 9,1%. (Com informações da Fecomércio-PR)

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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO COMÉRCIO DE APUCARANA

🗓️ Segunda a Quarta: das 9h às 18h

🗓️ Quinta-feira (véspera do Dia dos Namorados): das 9h às 22h

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🗓️ Sexta e Sábado: das 9h às 18h


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