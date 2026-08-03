Comércio de Apucarana atende em horário especial para o Dia dos Pais

Lojas funcionarão até as 22 horas da sexta-feira (7) e sábado (8) até 18 horas

As lojas do centro de Apucarana vão atender em horário estendido nesta semana do Dia dos Pais. Na sexta-feira (7), os estabelecimentos abrem das 9h às 22h, e no sábado (8), das 9h às 18h, segundo o Sindicato do Comércio Varejista (Sivana). Além de favorecer os consumidores que trabalham em horário comercial, a ampliação no funcionamento aumenta a expectativa dos lojistas para incrementar as vendas.

- LEIA MAIS: BR-369 é parcialmente interditada durante obras em Apucarana



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O otimismo do setor local coincide com os dados estaduais de intenção de compra. Segundo pesquisa da Fecomércio PR e do Sebrae/PR, 53,7% dos consumidores paranaenses pretendem comprar presentes para a data, índice superior aos 47,9% registrados em 2025.



Para o coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt, o aumento da intenção de compra reflete um ambiente mais propício ao consumo e cria boas perspectivas para o comércio.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: REPRODUÇÃO Foto: REPRODUÇÃO

“Com a intenção de compra em alta e o Pix consolidado como principal meio de pagamento, o Dia dos Pais de 2026 promete aquecer o varejo paranaense em um cenário de mercado de trabalho favorável. As mulheres lideram a disposição para presentear, e o tíquete médio subiu para R$ 164,46 neste ano”, avalia.

Diferentemente de outras datas comemorativas, as mulheres demonstram maior intenção de presentear. Entre elas, 60,5% afirmam que vão comprar um presente, enquanto entre os homens esse percentual é de 46,3%.

Entre os 36,5% dos consumidores que não pretendem presentear, a principal justificativa é a ausência ou o falecimento do pai, motivo apontado por 68,7% dos entrevistados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A intenção de compra para a data avançou em praticamente todo o Paraná. O principal destaque foi Curitiba, que registrou crescimento de 19,5 pontos percentuais, alcançando 70,2% de intenção positiva de compra, o maior índice do estado.

A região Oeste apresentou a segunda maior evolução, passando de 44,7% para 53,3% (+8,6 p.p.). Na região Central, o percentual passou de 49,4% para 55,3% (+5,9 p.p.). A região Sul avançou de 48,0% para 51,0% (+3,0 p.p.), enquanto a Norte teve aumento mais moderado, passando de 47,7% para 49,7% (+2,0 p.p.). Já a região Leste praticamente manteve estabilidade, com leve alta de 47,7% para 48,7% (+1,0 p.p.).

A única exceção foi o Noroeste, onde a intenção de presentear recuou de 47,0% para 45,4%, contrariando a tendência observada nas demais regiões do estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Paraná, o gasto médio previsto passou de R$ 161,24 para R$ 164,46. Um dos aspectos que mais chama atenção nesta edição da pesquisa é a aproximação entre os valores previstos por homens e mulheres. A diferença de gastos entre os dois públicos praticamente desapareceu.

Em 2025, os homens pretendiam gastar, em média, R$ 170,91, enquanto as mulheres estimavam desembolsar R$ 154,35. Neste ano, os valores praticamente se igualaram, com tíquete médio de R$ 165,73 para os homens e R$ 163,58 para as mulheres.

Tipo de presente

Roupas e calçados serão as principais escolhas dos filhos, sendo citados por 54,9% dos entrevistados. Perfumes e cosméticos aparecem na segunda posição, com 12,9%, reforçando a preferência por presentes ligados ao vestuário e aos cuidados pessoais. Na sequência aparecem comidas e bebidas (6,4%), ferramentas e máquinas (5,2%) e livros e artigos semelhantes (5,1%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE







