Comércio de Apucarana atende em horário especial no fim de semana

Apucarana Liquida acontece no município neste fim de semana

Neste final de semana o comércio de Apucarana atende em horário especial em decorrência da 15ª edição da Apucarana Liquida, a maior feira de queima de estoque do Vale do Ivaí e região. A campanha, que já virou tradição, teve início nesta quinta-feira (02).

Os apucaranenses e moradores da região podem aproveitar este sábado e domingo (04 e 05) para comprar com descontos expressivos que podem chegar até 70%.

Neste sábado (04), as lojas do comércio estarão abertas das 09 às 18 horas, também por ser o primeiro sábado do mês de fevereiro. Enquanto que no domingo (05), o atendimento acontecerá apenas no período da tarde, das 13 às 18 horas.

A Apucarana Liquida deste ano vai premiar quatro consumidores com vales-compra no valor de R$ 500 cada, e cinco vendedores com R$ 300 cada. Além do sorteio de uma viagem, com direito a acompanhante e tudo pago, para o Sesc Caiobá.

