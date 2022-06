Comércio de Apucarana atende em horário especial nesta sexta-feira

Da Redação

Para garantir a compra dos casais apaixonados, que vão comemorar o Dia dos Namorados, celebrado no domingo (12), o comércio de Apucarana atenderá em horário especial nesta sexta-feira (9).

continua após publicidade .

De acordo com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), o comércio de rua vai atender das 9h às 22h. Já no sábado (11), as lojas vão funcionar das 9h às 18h.

O Shopping Centronorte atende em horário normal, das 10h às 22h. No domingo (12), as lojas vão atender das 13h às 19h e a praça de alimentação das 11h30 às 22h.

continua após publicidade .

A Acia de Apucarana realiza a campanha Três Corações para celebrar o Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais. São R$35 mil em vales-compras.

Comércio de Arapongas também atende em horário estendido nesta sexta-feira

O comércio de Arapongas atende nesta sexta-feira (10) até as 21h. Definido pelos sindicatos patronal (Sincoval) e dos empregados (Sindecolon), o horário especial oferece mais conforto para os consumidores fazerem suas compras para o Dia dos Namorados – comemorado em 12 de junho. No sábado (11), as lojas funcionam das 09h às 18h.

continua após publicidade .

AMOR EM ESSÊNCIA

Aproveite essa oportunidade e escolha as lojas participantes da promoção Amor e Essência - Dia dos Namorados. Assim você concorrerá a prêmios incríveis, em dois sorteios. O primeiro deles acontece no dia 1º de julho e é exclusivo a consumidores das lojas associadas à Acia Arapongas.

Serão 10 vales-compra de R$ 200 e uma TV Smart de 40 polegadas. Essa apuração acontece na sede da Acia (edifício Palácio da Indústria e Comércio, 1º andar).

Já no sorteio estadual, realizado dia 14 de julho na Associação Comercial do Paraná (em Curitiba), estarão na disputa: 10 smartphones Samsung, 10 aparelhos de TV Smart de 50 polegadas, três motos Honda Biz e um Fiat Argo. E os vendedores cujos nomes estejam nos cupons contemplados neste sorteio faturam vales-compra de R$ 1.000.