Comércio de Apucarana atende em horário especial nesta sexta

Nesta sexta-feira (26), o comércio de Apucarana atende em horário especial. A Black Friday, liquidação da última semana de novembro, gera grande expectativa. As lojas vão funcionar até às 22h.

Já no sábado, o atendimento será até às 13h horas. Para a presidente do Sivana, Aída Assunção, a Black Friday tem ganhado força entre os lojistas, uma vez que os consumidores aguardam a data para realizar suas compras. “Todos os setores são beneficiados com a campanha, das lojas de confecções a restaurantes. Além disso, o Sivana distribuiu material da campanha e bexigas aos lojistas”, comenta Aída.

A presidente do Sivana comenta que foi distribuído faixa de vitrine, bandeirolas e bexigas aos lojistas. “É importante ter essa caracterização das lojas, porque traz esse clima da Black Friday e movimenta o comércio, atraindo clientes de cidades vizinhas”, diz.

“Esse tipo de ação só é possível graças ao apoio dos nossos parceiros, que sempre estão apoiando as ações que promovem o comércio da cidade”, complementa Aída.