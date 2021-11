Da Redação

Comércio de Apucarana atende em horário especial em dezembro

O comércio de Apucarana atende em horário especial no mês de dezembro. A partir do dia 9, as lojas devem ficar abertas até às 22 horas. A definição aconteceu após convenção coletiva entre o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Apucarana (Siecap).

Neste ano, as lojas passam a atender em horário especial, das 9h às 22 horas, a partir do dia 9 de dezembro, uma quinta-feira, até o dia 23 de dezembro.

Nos sábados, 04, 11 e 18, as lojas ficam abertas das 9h até as 18 horas. O domingo, dia 19, último domingo antes do Natal, as lojas abrem das 9h às 18 horas. Na véspera do Natal, dia 24, o horário será das 9h às 18 horas.



No dia 25, Natal, o comércio estará fechado, retornando o atendimento normal, das 9h às 18 horas, segunda-feira, dia 27.

Já o dia 31, véspera de Ano-Novo, as lojas vão fechar às 17 horas. E na volta do Ano-novo, dia 3, uma segunda-feira, as lojas voltam no horário normal.