Comércio de Apucarana atende em horário especial a partir desta quinta

As lojas do comércio de Apucarana, no norte do Paraná, começam a funcionar em horário especial a partir desta quinta-feira (7). Os consumidores podem aproveitar para fazer compras até as 22h, em dias de semana, e das 9h às 18h aos sábados. Na véspera de Natal, domingo (24/12), o comércio também abrirá das 9h às 18 horas, conforme informações do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana). Veja os horários de atendimento no fim da matéria.

Segundo a presidente do Sivana, Aída Assunção, a expectativa dos lojistas é grande, já que sondagem da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) aponta que mais de 81% dos consumidores pretende presentear neste ano superando os 78,8% registrados em 2022.

"A expectativa dos lojistas são as melhores, porque nossa cidade está linda, com decoração muito bonita, o que atrai muitas pessoas do Vale do Ivaí que vem a Apucarana ver a decoração e acabam gastando no nosso comércio. Essa é uma época muito mágica, em que as pessoas ficam sensíveis e todo mundo gosta de presentear e receber presentes. E nossas lojas estão muito bem preparadas para atender os consumidores da cidade e da região", afirma. O Sivana projeta crescimento de 10% nas vendas de Natal em comparação com o ano passado.

TRANQUILIDADE E COMODIDADE

O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana, Wanderlei Faganello destaca que a abertura do comércio em horário especial é uma grande oportunidade de as pessoas fazerem as suas compras com mais tranquilidade. "Principalmente os consumidores do Vale do Ivaí, que podem se deslocar após o seu trabalho e afazeres para curtir nossa decoração, a variedade de produtos e ofertas. Sem falar na campanha da ACIA, que sorteia 70 mil reais em vales compra", ressalta.

Durante o horário estendido, Faganello ressalta a realização de apresentações culturais e brinquedos gratuitos na praça disponibilizados pela ACIA. "Tudo isso, aliado ao horário especial, proporciona uma experiência de compra e aumento nas vendas no Natal, que é a principal data comercial do ano", assinala.



INTENÇÃO DE COMPRA

A sondagem da Fecomércio também aponta que a maioria dos paranaenses, 83,6%, vai presentear até cinco pessoas. Outros 13,4% presentearão de seis a dez pessoas e apenas 3% comprarão presentes para mais de dez entes queridos.

O coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt, reitera que o Natal é a melhor data de vendas do comércio e que, com a intenção de presentear em alta e aumento do tíquete médio, as expectativas dos varejistas são positivas. “A principal data do varejo nacional promete ter um bom desempenho para os comerciantes paranaenses. A intenção de presentear no Natal cresceu em relação ao ano passado, bem como o tíquete médio. A compra pela internet se iguala pela primeira vez ao comércio de rua na série histórica da pesquisa, e a compra em shoppings também se destaca comparativamente ao levantamento anterior”, explica.

Com um tíquete médio de R$ 337,96, os gastos dos paranaenses devem ser 4,8% maiores esse ano. Em 2022, a média de gastos com presentes foi de R$ 322,36. Grande parte dos consumidores (33,8%) vai gastar entre R$ 201,00 e R$ 500,00 na compra dos presentes; 27,1% vão dispender entre R$ 101,00 e R$ 200,00 e 22,1% pretendem gastar somente até R$ 100,00. Os que planejam investir um pouco mais, entre R$ 501,00 e R$ 1.000,00 somam 11,7% e 5,3% vão gastar mais de R$ 1.000,00 em presentes.

"Essa pesquisa da Fecomércio direciona os lojistas e faz com que as tomadas de decisões sejam mais assertivas. Além da preparação aumenta o otimismo para grandes vendas neste fim de ano", assinala Aída.

Entre as principais alternativas de presentes, itens de vestuário serão os mais escolhidos, com 57,5%. Os brinquedos devem corresponder a 42,8% das preferências. Perfumes e cosméticos serão opções de presentes para 19,1%, bem como calçados (16,4%), lembrancinhas e artesanato (13%) e joias, relógios e acessórios (9,4%).

HORÁRIO ESPECIAL DE ATENDIMENTO

DE 7 A 22 DE DEZEMBRO

Segunda a sexta-feira: das 9h às 22 horas

Sábados: das 9h às 18 horas (09, 16, 23, 30/12)

Domingo (24/12): das 9h às 18 horas

25 (Natal) - fechado

31 (domingo) - fechado

