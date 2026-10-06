Comércio de Apucarana atende até as 22h nesta sexta (09) e até as 18h no sábado (10)

Horário extendido visa atender consumidores para o Dia das Crianças; supermercados funcionam sem alterações durante o feriado

Com a proximidade do Dia das Crianças, os consumidores de Apucarana (PR) terão mais tempo para garantir os presentes. O comércio local adotará um horário especial de funcionamento a partir desta sexta-feira (09) para atender ao aumento da demanda no varejo. A medida abrange as lojas de rua, o shopping e os supermercados.

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De acordo com o cronograma divulgado pelo Sivana, as lojas do comércio de rua atenderão em horário estendido na sexta-feira, funcionando das 9h às 22h. No sábado (10), as portas permanecerão abertas das 9h às 18h. Na segunda-feira, as lojas de rua estarão fechadas.

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Já no Shopping Centro Norte, o funcionamento seguirá a rotina normal na sexta-feira e no sábado. Já na segunda-feira (11), as lojas físicas abrirão das 13h às 20h, enquanto a praça de alimentação funciona das 11h30 às 22h.

O supermercados de Apucarana não terão alterações em sua grade, funcionando normalmente durante o feriado.