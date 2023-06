Comércio de Apucarana atende até às 22 horas nesta sexta-feira

O comércio de Apucarana se prepara para atender em horário especial nesta sexta-feira, dia 9 de junho. As lojas vão ficar abertas das 9h às 22 horas. O motivo é o fim de semana que antecede o Dia dos Namorados, comemorado na segunda-feira, dia 12.

A presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, explica que o horário diferenciado de atendimento se faz necessário, em especial, porque tem feriado na quinta-feira, dia em que é celebrado Corpus Christi pela tradição católica.

“Na quinta-feira, as lojas ficarão fechadas. Já sexta-feira vamos estender o horário de funcionamento para conseguir atender melhor o consumidor. No sábado, as lojas também abrem até as 18 horas, por ser o segundo sábado do mês”, explica.

