Comércio de Apucarana aposta em aumento nas vendas do Dia das Mães

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Dia das Mães promete movimentar o comércio

O Dia das Mães promete movimentar o comércio de Apucarana nos próximos dias. A expectativa do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) é de uma alta de até 10% nas vendas em comparação com o ano passado, nesta que é a segunda melhor data no calendário varejista perdendo apenas para o Natal. “Estamos esperando pelo menos de 5% a 10% de aumento. Os lojistas estão muito otimistas”, afirma a presidente do Sivana, Aída Assunção.

continua após publicidade .

Segundo a empresária, setores de vestuário, calçados, perfumaria e floricultura são os mais procurados pelos clientes que devem deixar o centro da cidade mais agitado nos próximos dias com a proximidade da data celebrada neste domingo (14). E para atender a demanda, o comércio de Apucarana funcionará em horário estendido.

“Na sexta-feira (12) o comércio atenderá em horário especial até às 22 horas. E no sábado (13) até às 18 horas. É um pensando principalmente para facilitar a vida dos consumidores”, assinala.

continua após publicidade .

A empresária Alessandra Lima, dona de uma loja de roupas no centro de Apucarana tem expectativa de um aumento de 15% nas vendas de roupas e acessórios. O clima, entretanto, preocupa um pouco uma vez que a loja aposta na coleção de inverno e precisa que as baixas temperaturas incentivem as compras e ‘aqueçam’ as vendas. “A tendência para essa época do ano seriam os casacos e peças mais pesadas, que são produtos que a gente vendeu muito nesta mesma época no ano passado. Estamos na coleção de inverno e é necessário mais frio”, comenta.

Enquanto o frio não dá as caras, a lojista concentra as vendas em peças mais leves, produtos de meia estação e acessórios como bolsas, por exemplo. “Acho que todos gostam de dar presentes, de alguma maneira estão procurando algum presente, a gente queria que clima ajuda”, comenta.

SHOPPING

A empresária Claudia Gouveia, presidente da Associação dos Lojistas do Shopping CentroNorte, Claudia Gouveia, afirma que a procura por presentes já começou e que nesta última semana a movimentação está mais intensa. Ela que é proprietária de uma loja de roupas femininas projeta um aumento de até 20% nas vendas para a data em comparação com o ano passado. “As expectativas são as melhores. É uma data que aquece as vendas do comércio em geral”, assinala a empresária, informando que o shopping funcionará normalmente no domingo (14).

continua após publicidade .

O empresário Luan Bertoncelo, dono de uma loja de cosméticos também acredita em aumento de vendas. “O movimento já aumentou um pouco sim, mas o que melhora bastante é na quinta, sexta e sábado que antecedem a data”, afirma o empresário que espera um aumento de até 10% nas vendas.

Por, Cindy Santos

Siga o TNOnline no Google News