Comércio de Apucarana abre em horário especial neste fim de semana

As lojas do comércio de rua de Apucarana vão funcionar em horário especial neste final de semana. O motivo é o Dia das Mães, comemorado no domingo, dia 10, e segunda melhor data de vendas para os lojistas, ficando atrás apenas do Natal. Na sexta-feira, dia 8, as lojas vão atender o público das 9 às 20 horas. Já no sábado, dia 9, o horário será das 9 às 18 horas.



O acordo para a abertura do comércio foi firmado na manhã desta terça-feira entre a Prefeitura Municipal, Sindicato do comércio Varejista de Apucarana (Sivana) e Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acia). A presidente do Sivana, Aída Assunção, considera a medida importantíssima para manutenção do comércio. “Aos poucos e tomando todos os cuidados preventivos à covid-19, o comércio vai retomando ao normal”, diz.

“Para o comércio de modo geral, o Dia das Mães é a segunda melhor data do ano. Então, é importante essa flexibilização, de horário. Claro, sempre lembrando que temos que tomar todos os cuidados, mas é importante para o lojista, que já está com seu estoque, que possa vender”, comenta.

Aída avalia a flexibilização neste fim de semana como um verdadeiro ‘refrigério’ para os lojistas. “Eu fiquei muito feliz, me nome do comércio de Apucarana, com essa flexibilização, porque vem ao encontro do anseio dos lojistas, que esperam colocar as finanças em dia”, pontua.

A presidente do Sivana observa ainda que na reunião com prefeito Júnior da Femac foi discutido a possibilidade de aumentar o número de ônibus no horário do comércio, para melhorar o transporte tanto dos colaboradores, quanto de quem pretende realizar suas compras. “Não ficou nada definido, mas a solicitação será repassada para a Val, empresa responsável pelo transporte público na cidade”, afirma.