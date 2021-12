Da Redação

Comércio atende em horário especial neste domingo (19)

O comércio de Apucarana, como de costume, trabalha em horário especial durante dezembro e comecinho de janeiro por conta do Natal e Ano-Novo. Neste domingo (19), as lojas permanecem abertas até as 18 horas por ser o último domingo antes da data comemorativa. O comércio fica aberto em horário especial, das 9 às 22 horas, até o dia 23 de dezembro.

continua após publicidade .

Já na véspera do Natal, dia 24, o horário será das 9 às 18 horas. No dia 25, Natal, o comércio estará fechado, retornando o atendimento normal na segunda-feira, dia 27 de dezembro, das 9 às 18 horas. Já no dia 31, véspera de Ano-Novo, as lojas vão fechar às 17 horas. Na volta do Ano-novo, dia 3 de janeiro, uma segunda-feira, o comércio volta a atender normalmente.