Comerciantes reclamam de aglomeração de moradores de rua em calçadas

Comerciantes e moradores da região central de Apucarana (PR) reclamam da presença de moradores em situação de rua espalhados pelas calçadas. O problema ocorre principalmente na Rua Clotário Portugal, nas imediações do Centro Pop, que atende esse público na cidade.



“Eles estão sempre na calçada ou perambulando pelas ruas aqui da região”, afirma uma comerciante, que prefere não se identificar. Ela comenta que, em algumas oportunidades, são mais de dez homens e mulheres aglomerados.

Muitos consomem bebidas alcoólicas e até drogas durante à noite e também em plena luz do dia. Outro comerciante também reclama. “Isso acontece todos os dias desde que o Centro Pop se instalou aqui. Muitos donos de residências estão indo embora do bairro”, reclama.

Funcionários da Associação de Pais e Amigos dos Autistas Apucaranenses também relatam problemas, que afetam o trabalho diário, incluindo furtos e brigas. “Furtaram aqui três vezes. Levaram fiação, torneiras e disjuntores, por exemplo”, afirma. A associação fica ao lado do Centro Pop.

Há, segundo eles, muitos casos de alcoolismo, gritos e palavrões. Os pais que trazem as crianças também são eventualmente intimidados. Houve uma ocorrência de um morador de rua que mandou uma criança atendida pela entidade calar a boca, porque ela estava chorando.

Os funcionários de uma empresa instalada na região também reclamam. Os moradores de rua incomodam os trabalhadores e também praticam furtos nos caminhões, segundo eles. “A gente entende que muitas pessoas dependem do Centro Pop, mas aqui na área central não é um local adequado”, diz.

Há registros de câmeras de monitoramento da região que mostram um morador de rua saindo do Centro Pop e praticando um furto de equipamentos em uma caminhonete.

A reportagem do TNOnline esteve nas imediações do Centro Pop no início da tarde desta quinta-feira (3) e encontrou vários moradores de rua dormindo na calçada por volta das 15 horas.

Foto por TNOnline Comerciantes pedem providências para o problema envolvendo moradores de rua





O debate em torno dos moradores de rua de Apucarana cresceu após o caso de agressão de uma idosa de 83 anos. Ela foi violentamente agredida por um homem nessa situação, que tem várias passagens policiais. O agressor foi preso.

Moradores e comerciantes da área central também reclamam de furtos praticados por moradores de rua, além de episódios de intimidação e violência.

Por conta disso, moradores procuraram a Câmara Câmara de Vereadores de Apucarana, que marcou uma audiência pública para debater os problemas de segurança na cidade no dia 23 de agosto, às 19h30, no plenário do Legislativo.

