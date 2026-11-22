Comerciantes de Apucarana contabilizam prejuízos neste domingo (22) devido à falta de energia elétrica que atinge bairros da cidade desde a noite de sexta-feira (20). O apagão, provocado por uma forte chuva que atingiu o município por volta das 19h, afeta diretamente os negócios, obrigando empresários a descartar mercadorias, registrar queda nas vendas e arcar com custos extras de emergência.

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Na região da Vila Agari, estabelecimentos comerciais seguem sem luz nesta manhã. Segundo a última atualização divulgada pela Companhia Paranaense de Energia (Copel), na noite de sábado (21), cerca de 1,6 mil imóveis ainda estavam com o fornecimento interrompido na cidade.

O longo período sem eletricidade já reflete de maneira crítica no caixa das empresas. O proprietário de uma frutaria, Celso Evaristo de Paula Junior, estima que o faturamento caiu drasticamente, além dos produtos perdidos. “Ontem funcionou no escuro e isso acabou incentivando o cliente a não comprar. Vendi 40 por cento a menos ontem, fora o que joguei fora”, relata.

A incerteza sobre o retorno do serviço agrava a situação do estoque do comércio de Celso. “Perdi um freezer de sorvete, mais um de mandioca congelada, e outro de polpa de fruta. Minhas uvas, as maçãs mais caras são todas resfriadas, estão lá dentro, quando voltar a luz vou tirar as caixas para ver o que sobrou”, lamenta o empresário, ressaltando que sua área de folhagens também depende de climatização.

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Para evitar o descarte total de produtos de alto valor agregado, outros empresários recorreram ao aluguel imediato de equipamentos. É o caso de Michel Sanches, proprietário de uma casa de assados, também situada na Vila Agari. “Tive que colocar gerador porque eu iria ter muito descarte por conta das minhas carnes. Aluguei o gerador por 400 reais a diária, fora os gastos com a gasolina”, explica.

Sanches pontua que a situação paralisou a atividade de vizinhos de bairro durante o final de semana e que os custos com o maquinário são a única alternativa para manter as portas abertas. “Aqui na região teve uma conveniência que já não abriu ontem, eu ainda consigo trabalhar na medida do possível por conta dos geradores, mas se fico sem luz perco carne”, conclui.

Além da Vila Agari, regiões como o Loteamento Monte Belo e Vila Nova também há relatos sobre falta de energia.

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Em nota, a Copel informou que "equipes de manutenção trabalham, na manhã deste domingo (22), para restabelecer o fornecimento de energia às unidades consumidoras. As causas da interrupção estão sendo apuradas pela companhia. As equipes permanecem em campo realizando os serviços necessários até a completa normalização do fornecimento de energia para todos".