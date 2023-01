Comerciante vê tentativa de arrombamento e aciona PM; assista

Da Redação

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar (PM) na madrugada deste sábado, 07, durante a tentativa de arrombamento de um restaurante localizado na Rua Goiás, no Jardim Apucarana. (Veja o vídeo abaixo).

Segundo o boletim de ocorrências, a dona do restaurante acionou a polícia dizendo que dois homens estavam em frente ao seu estabelecimento, tentando arrombar a janela do local. Segundo a vítima, ela estaria acompanhando a ação pelas câmeras de vigilância do estabelecimento.

A equipe policial, formada pelo Cabo Tiago Peloso e Cabo Romeu Erickjohneves, chegou no local e fez a abordagem e identificação dos dois homens, em flagrante. A dupla, já conhecida pelos policiais pela prática de furtos, arrombou a janela do estabelecimento causando danos na grade e no trinco da janela de vidro. Um dos homens seria de Jandaia do Sul e o outro de Apucarana.

Devido aos fatos, os dois homens foram encaminhados para a delegacia de Apucarana para serem tomadas as providências cabíveis.

De acordo com Cabo Romeu, devido às fragilidades das leis brasileiras, as mesmas pessoas que acabam sendo presas pelos furtos, logo ganham a liberdade e continuam no crime.

“Por vezes a gente entende a revolta da população, que também é a nossa revolta, todos os dias a gente está prendendo as mesmas pessoas, pelos mesmo crimes. São pessoas que conhecem a fragilidade das nossas leis e se aproveitam disso”, disse o policial.

Assista a ação dos criminosos e a abordagem policial:

