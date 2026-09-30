Comerciante usa vassoura contra homem armado com martelo no centro de Apucarana

Agressor em situação de rua importunava clientes e fugiu após a reação da proprietária do estabelecimento em Apucarana

Uma comerciante precisou usar um cabo de vassoura para se defender das ameaças de um homem em situação de rua na tarde desta terça-feira (29), na região central de Apucarana. A confusão foi registrada em um estabelecimento localizado na Rua Ponta Grossa.

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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar, o homem estava desde o período da manhã em frente à loja, abordando e incomodando os clientes. A situação fugiu do controle por volta das 13 horas, quando o suspeito decidiu entrar no estabelecimento.

A dona da loja pediu para que ele se retirasse, mas o homem se exaltou, tirou um martelo de dentro de uma mochila e ameaçou atacá-la. Para se proteger, a vítima pegou um cabo de vassoura e avançou contra o agressor. Diante da reação, o homem fugiu do local em direção desconhecida.

A polícia foi acionada logo em seguida e a equipe conversou com a proprietária, que repassou as características do agressor. Os policiais realizaram buscas por toda a área central da cidade, mas o suspeito não foi localizado. A vítima foi orientada pelas autoridades sobre as medidas de segurança a serem adotadas.