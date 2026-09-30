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RUA PONTA GROSSA

Comerciante usa vassoura contra homem armado com martelo no centro de Apucarana

Agressor em situação de rua importunava clientes e fugiu após a reação da proprietária do estabelecimento em Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Comerciante usa vassoura contra homem armado com martelo no centro de Apucarana
Autor Suspeito usou martelo para ameaçar comerciante - Foto: Divulgação/Magnific

Uma comerciante precisou usar um cabo de vassoura para se defender das ameaças de um homem em situação de rua na tarde desta terça-feira (29), na região central de Apucarana. A confusão foi registrada em um estabelecimento localizado na Rua Ponta Grossa.

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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar, o homem estava desde o período da manhã em frente à loja, abordando e incomodando os clientes. A situação fugiu do controle por volta das 13 horas, quando o suspeito decidiu entrar no estabelecimento.

A dona da loja pediu para que ele se retirasse, mas o homem se exaltou, tirou um martelo de dentro de uma mochila e ameaçou atacá-la. Para se proteger, a vítima pegou um cabo de vassoura e avançou contra o agressor. Diante da reação, o homem fugiu do local em direção desconhecida.

A polícia foi acionada logo em seguida e a equipe conversou com a proprietária, que repassou as características do agressor. Os policiais realizaram buscas por toda a área central da cidade, mas o suspeito não foi localizado. A vítima foi orientada pelas autoridades sobre as medidas de segurança a serem adotadas.

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