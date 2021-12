Da Redação

Comerciante leva prejuízo em Apucarana após golpe do PIX

A Polícia Militar (PM) foi acionada na Avenida Curitiba, na área central de Apucarana, por uma operadora de caixa que informou que uma mulher foi até a loja que trabalha, comprou três camisas, dois sapatos e uma bermuda, pagou pelo PIX, mas o dinheiro não entrou na conta do estabelecimento. O valor não foi informado pela PM.



Quem acionou os policias foi a funcionária da loja, uma jovem, de 19 anos, que relatou que a mulher realizou a compra no local, fez o pagamento via PIX, enviou o comprovante do pagamento pelo WhatsApp e em seguida foi embora.

Porém, de acordo com a vítima, cerca de 10 minutos depois, ela foi informada pelo seu patrão que o dinheiro não caiu na conta da loja. A PM realizou buscas para tentar encontrar a estelionatária, mas até o momento ela não foi localizada. As vítimas foram orientadas pelos policiais.