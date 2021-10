Da Redação

Comerciante imobiliza ladrão que tentou furtar calçados

O dono de uma loja de uma barbearia, localizada na Vila Nova, em Apucarana, conseguiu conter um homem, de 20 anos, que tentou furtar um tênis, até a chegada da Polícia Militar. A ocorrência foi registrada na noite desta segunda-feira (18).

Conforme o boletim, o comerciante tentou levar alguns pares de calçados e um chinelo da marca Oakley no valor total de R$ 300. Quando a equipe chegou no local, o comerciante estava imobilizando o autor com um “mata leão”.

A vítima relatou que o homem entrou na barbearia pediu um isqueiro e aproveitou a distração para pegar os objetos que estavam na prateleira e tentou fugir. O autor, a vítima e os objetos foram encaminhados até a 17ª SDP.

Outro caso

Um homem entrou em contato com a PM de Apucarana, após chegar em sua casa, localizada no Jardim América, e encontrar o local arrombado. Conforme o boletim, os ladrões arrancaram o portão do trilho, arrombaram a porta e furtaram uma smart TV Samsung 40 polegadas e um botijão de gás.