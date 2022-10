Comerciante é esfaqueado no centro de Apucarana

Da Redação

Um comerciante, de 51 anos, sofreu um ferimento leve na mão após ser atingido por um golpe de faca durante uma discussão na Rua Gastão Vidigal. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (08) em uma das lojas localizadas no Terminal Urbano de Apucarana. Segundo a Polícia Militar (PM), o autor da agressão foi contido com apoio de outros comerciantes, mas fugiu antes da chegada dos policiais.

Segundo informações levantadas pela PM junto a testemunhas, o agressor teria ido até o local tirar satisfações com o comerciante porque acreditava que ele teria filmado uma briga que aconteceu na quinta-feira no local. O rapaz que esfaqueou o empresário era um dos envolvidos nessa briga.

"Esse rapaz alegou que o comerciante teria filmado a briga e divulgaria as imagens. O comerciante negou que tivesse filmado, mesmo assim, o rapaz partiu para cima dele", comenta o tenente Ricardo.

O rapaz estava armado com uma faca de serra, que foi deixada no local. "O comerciante conseguiu se desvencilhar, com ajuda de outros comerciantes, e o agressor conseguiu fugir. Ele sofreu um ferimento leve na mão, mas poderia ser mais grave", comenta.

Segundo o tenente, imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos serão requisitadas na tentativa de identificar o autor dos golpes.

