Comerciante de Apucarana morre por complicações da Covid-19

Continua após publicidade

O comerciante de Apucarana Ivo Furquim Guerra de 38 anos morreu nesta quarta-feira (2). Ele lutava contra a Covid-19 e não resistiu às complicações da doença.

Amigos próximos informaram que ele estava hospitalizado no Honpar em Arapongas há um mês.

Ivo é muito conhecido em Apucarana, trabalhava no ramo da revenda de gás, com empresa no Jardim América.

Ela deixa filha e muitos amigos. Revendedores de gás lamentam muito a morte do companheiro. Ivo já concedeu diversas entrevistas ao Site TNOnline e Jornal Tribuna do Norte falando sobre as demandas do setor.

Ivo trabalhava há mais de 20 anos com revenda de gás.