Comerciante de Apucarana morre afogado após acidente de carro

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um homem de 58 anos morreu afogado após sofrer um acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (27). O condutor teria colidido contra um poste e o carro caiu próximo à Represa Tarumã, no Núcleo Habitacional Mathias Hoffman em Apucarana.

continua após publicidade .

O subtenente Leal, do Corpo de Bombeiros, informou que a equipe foi acionada por volta da 1h15 e quando chegaram no local encontram a vítima, submersa no lago que tem aproximadamente 2 metros de profundidade naquele local.

- LEIA MAIS: Apucarana: homens mortos em confronto policial são identificados



continua após publicidade .

Testemunhas informaram aos bombeiros, que a vítima seria morador e comerciante no núcleo habitacional Dom Romeu Alberti.

O homem foi retirado e uma ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado, porem só pode constatar o óbito do homem.

A polícia Militar (PM), também foi acionada. As causas do acidente serão apuradas.

Siga o TNOnline no Google News