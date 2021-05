Comerciante de Apucarana é mais uma vítima fatal da covid

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Mais uma família de Apucarana está de luto devido à Covid-19. Desta vez, o comerciante Valmir Augusto Rodrigues, de 54 anos, morreu neste domingo (23), após complicações causadas pela doença.

Conforme informações de familiares, ele estava internado desde o dia 6 de maio, no Hospital da Providência, mas seu quadro de saúde se agravou neste sábado (22). O apucaranense deixa a esposa, cinco filho e três netos. Valmir era dono do restaurante Galeto de Ouro, localizado na Rua Ponta Grossa.

De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), o sepultamento ocorreu neste domingo (23), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

Covid Apucarana

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) confirmou mais 144 casos de Covid-19 neste domingo (23) em Apucarana. São agora 11.925 diagnósticos positivos do novo coronavírus. Sem nenhum novo óbito registrado no sistema, o município segue com 306 mortes provocadas pela doença.