Comerciante de Apucarana é ameaçado de morte; saiba o que aconteceu

Um comerciante de Apucarana, no Norte do Paraná, viveu momentos muito difíceis na tarde desta quarta-feira (14). Dois bandidos ligaram em uma padaria localizada na Avenida Itararé, no Jardim Ponta Grossa, e aterrorizaram o dono com ameaças de roubo e morte.

De acordo com relato, a padaria recebeu uma ligação no telefone comercial e dois homens começaram a fazer ameaças, afirmando que a vítima deveria juntar todo o dinheiro que houvesse no caixa e entregar para uma mulher loira que iria até o local buscar.

Ainda na chamada, os suspeitos ameaçaram o proprietário falando que se ele não cumprisse o determinado ou falasse com alguém, eles iriam até a padaria e matariam todas as pessoas que estivessem no estabelecimento comercial.

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada por volta das 15h11. Rapidamente, os policiais se dirigiram até o comércio localizado na Zona Norte da cidade e orientaram a vítima. Para garantir a segurança do comerciante, a equipe realizou patrulhamento pela região.

