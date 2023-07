Comerciante de Apucarana, Adelson Paulino morre aos 50 anos

Adelson Paulino do Nascimento, 50 anos

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Comerciante em Apucarana, Adelson Paulino do Nascimento morreu neste sábado (1º), aos 50 anos. Segundo a família, ele sofreu um AVC na última quarta-feira (28) e foi entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Uma corrente de oração chegou a ser feita por amigos e familiares.

continua após publicidade

Adelson foi dono da antiga locadora Star Games, que ficava localizada no centro de Apucarana, e atualmente estava gerindo uma loja de artigos de vídeo games e computadores no Terminal Urbano.

-LEIA MAIS: Confira os sepultamentos deste domingo (2) em Apucarana e região

continua após publicidade

De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o comerciante está sendo velado na Capela Central e o sepultamento está marcado para as 14 horas no Cemitério Cristo Rei.

Ele deixa esposa e uma filha. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a perda:

"Meus queridos amigos, venho agradecer pelas orações pela vida do meu amado irmão, mas Deus quis ele lá no céu junto dele agora ele já não sofre mais Deus obrigado por ter me dado o privilégio de ter ele como meu irmão lindo durante este tempo o receba Senhor de braços aberto", escreveu a irmã.

“Meus sentimentos grande Adelson primeira game house que frequentei que pena que triste”, disse um amigo.

Siga o TNOnline no Google News