Comerciante aciona PM Apucarana ao ver ladrão arrombando loja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima ainda disse à PM que o ladrão furtou R$ 100 e algumas moedas, e depois fugiu

Um estabelecimento comercial localizado no Bairro da Igrejinha, em Apucarana, foi alvo de um ladrão na madrugada deste sábado (6), por volta das 4h25.

continua após publicidade .

A vítima, um homem, de 49 anos, acionou a Polícia Militar (PM) e relatou que o alarme do local disparou e que ao olhar nas câmeras de monitoramento, viu o autor arrombando a porta de vidro.

A vítima ainda disse à PM que o ladrão furtou R$ 100 e algumas moedas, e depois fugiu. O homem foi orientado pela PM.

continua após publicidade .

Outro furto em Apucarana

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), Jandira Gomes Scarpelini, localizado no Jardim Ponta Grossa foi alvo de bandidos na madrugada deste sábado (6), em Apucarana. Do local, conforme a Polícia Militar (PM), foi levada um smart TV 32 polegadas.

De acordo com a PM, uma equipe de vigilância observou pelas câmeras de monitoramento dois homens entrando no CMEI. Um deles, de acordo com o guarda, conseguiu entrar pela janela e o outro autor ficou de fora realizando a cobertura da ação.

continua após publicidade .

Do local, segundo o boletim, foi levada uma smart TV 32 polegadas da marca Philco. Os autores não foram localizados até o momento.

Siga o TNOnline no Google News