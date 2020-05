Começo de semana deve ser de tempo estável em Apucarana e região

Na segunda-feira (11) uma nova área de instabilidade começa a se formar sobre a região do Paraguai, assim como uma frente fria desloca-se sobre a costa do Rio Grande do Sul. Mas ainda não mudam a persistente estabilidade que se encontra sobre as regiões paranaenses. Não há previsão de chuvas e as temperaturas ficam um pouco mais elevadas quando comparadas com o dia anterior.

Ao amanhecer, Apucarana registrou 14ºC, a temperatura deve chegar aos 27ºC. Não existe a previsão de chuva.

TERÇA-FEIRA (12)

A terça-feira (12) começa com mudança sobre as condições do tempo, pois há a aproximação de uma frente fria e também uma área de baixa pressão sobre o Paraguai tem deslocamento em direção “a metade” oeste do Paraná. Com isso, a maioria das cidades dessas regiões terá um dia com muitas nuvens e chuva. As demais localidades do Estado ainda não vão registrar eventos de chuva, mas ficam com muitas nuvens na maior parte do dia.