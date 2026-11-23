Procedimento deve ser feito pela internet até o dia 4; prefeitura também divulgou datas para transferências e novos alunos da rede municipal

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Educação (AME), informa que começa nesta segunda-feira (23/11) o prazo para matrícula dos estudantes que estão concluindo o 5º ano e ingressarão no 6º ano da rede estadual de ensino. O procedimento deve ser realizado até 4 de dezembro, pela internet, por meio da Área do Aluno (https://www.areadoaluno.seed.pr.gov.br).

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Outro prazo previsto no calendário de matrículas para o ano letivo de 2027 é destinado aos estudantes novos, oriundos de outras redes de ensino, e as transferências entre Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Nesses casos, o atendimento será presencial, diretamente nas unidades de ensino, de 30 de novembro a 2 de dezembro, conforme a disponibilidade de vagas.

O cronograma foi estabelecido pela Instrução Normativa nº 07/2026. A etapa de rematrícula dos estudantes que já frequentam a rede municipal e de matrícula dos alunos oriundos dos CMEIs que ingressarão no Infantil 4 das Escolas Municipais ocorreu de 9 a 19 de novembro e já foi encerrada.

Para os estudantes que estão saindo dos CMEIs para ingressar no Infantil 4 das Escolas Municipais e aqueles que estão concluindo o 5º ano e ingressarão no 6º ano da rede estadual, a definição da instituição de ensino considera o georreferenciamento e a disponibilidade de vagas, priorizando a unidade mais próxima da residência. Nesses casos, não é garantida a escolha da escola ou do turno.

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Para a matrícula, os responsáveis deverão apresentar comprovante de endereço atualizado, documentos pessoais do responsável legal e do estudante, declaração de vacinação atualizada, contato telefônico e, quando aplicável, espelho do Cadastro Único (CadÚnico). Para a rematrícula, são necessários comprovante de endereço atualizado, declaração de vacinação e contato telefônico atualizado.

A Instrução Normativa nº 07/2026, com o cronograma completo e demais orientações, pode ser consultada neste link.