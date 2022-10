Começa o julgamento em Apucarana de 8 réus ligados ao PCC

Da Redação

Um grupo de oito pessoas, sendo cinco homens e três mulheres, começou a ser julgado na manhã desta terça-feira (04), em Apucarana. Um forte aparato de segurança foi montado para viabilizar o júri, uma vez que se trata de réus que estavam presos e seriam ligados a uma organização criminosa, com ramificação em todo o pais, o PCC. Um dos réus estava preso em Piraquara e dois deles estavam em Londrina.

O júri está sendo conduzido pelo juiz diretor do fórum da Comarca, Osvaldo Soares Neto. O Ministério Público está representado pelo promotor de justiça Fabrício Drumond Monteiro.

LEIA MAIS: 10 pessoas foram presas - entre elas os réus em julgamento - em operação da Civil em julho de 2019.

O grupo vai ser julgado pelo homicídio de João Sérgio de Lima, 34 anos, ocorrido em 28 de janeiro de 2019. A vítima foi executada com vários tiros, disparados por mais de uma arma. A perícia, na época, informou que teriam sido localizados projéteis de calibres 380 e 9mm.

O homem teria sido executado e arrastado para o matagal, nas margens da estrada Belvedere, na zona rural de Apucarana. A polícia militar foi acionada na época, no final da tarde, quando um grupo de ciclistas passou pelo local e viu as marcas de sangue na estrada.

Os réus que estão sendo julgados foram presos em julho de 2019, numa operação da Polícia Civil que contou com mais de 50 policiais da cidade e região, inclusive com apoio do Grupamento de Operações Aéreas (GOA). Na operação, foram presas 10 pessoas, sendo sete homens e três mulheres. O delegado chefe da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, naquela ocasião, Gustavo Dante, explicou que todos os presos teriam envolvimento com tráfico de drogas e com a morte de João Sérgio, ocorrida em janeiro daquele ano.

"O crime aconteceu no dia 28 de Janeiro, bem no aniversário da cidade, durante as investigações, ficou apurado que todos tem envolvimento com o assassinado, e além disso eles fazem parte de um associação criminosa envolvida com o tráfico de drogas. Dos sete homens presos, dois já estavam na cadeia", explica o delegado.

Na ocasião, foram presos - e estão sendo julgados nesta quarta-feira (04) - Wilson Thiago Ferreira Gomes, 32 anos, conhecido como 'Dexter'; Elton Pereira, 35, o 'Terrível'; Thiago dos Santos Roberto, 23, 'Guimé'; Rodrigo Anequini Klemp, 39, 'Zico'; Claudio Sebastião, 34, 'Tio'; Daiane Aparecida Miguel, 28; Veranice Anselmo 34, a 'Branca' e Helen Cristina Moraes Gomes, de 34 anos.

