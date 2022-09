Começa a montagem dos estandes da 28ª edição da Festoque; confira

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

É grande a expectativa de consumidores e lojistas para a 28ª edição da Feira Queima de Estoque de Apucarana, a tradicional Festoque, que será aberta no próximo dia 07 de setembro, feriado de Independência e segue até o dia 11, na Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (ACEA). Para que tudo fique pronto a tempo, a montagem da estrutura começou nesta quinta-feira, 01.

continua após publicidade .

De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Apucarana (ACIA), Wanderlei Faganello, pelo menos 120 pessoas estão envolvidas na montagem da estrutura para os 5 dias de feira. "Os preparativos já estão a todo o vapor, movimentando pelo menos 120 trabalhadores para a estrutura. Serão mais de 80 estandes, além de uma praça de alimentação e palco para apresentações ao vivo. Tanto os lojistas quanto os consumidores estão ansiosos pela volta do evento, que estaria completando 30 anos agora, não fossem os dois anos de pandemia que ficamos sem realizar", disse o presidente da Acia.

Faganello enfatiza que a Festoque não é mais uma feira de ponta de estoque, mas sim, uma feira completa, com diversos produtos em liquidação, de primeira qualidade. "O consumidor vai encontrar produtos de extrema qualidade com preços muito mais acessíveis na feira. Este ano também teremos várias empresas diferentes, grandes marcas que nasceram em Apucarana e hoje são destaque no cenário nacional. Além disso, junto com a Festoque, estará acontecendo a Feira de Móveis, com empresas de Apucarana e da região. Outra novidade é que fechamos uma parceria com o Colégio Cerávolo para oferecer atendimentos gratuitos na área de estética e enfermagem, feitos pelos alunos dos cursos técnicos", contou Faganello.

continua após publicidade .

Em relação a segurança, ele explica que durante os 5 dias de feira, haverá monitoramento 24 horas feitos por câmeras de segurança, além de um reforço com patrulhamento da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.

"Será um evento feito com toda a segurança, com monitoramento e presença policial. O estacionamento e a entrada serão gratuitos para que todos possam participar e ainda, teremos uma linha especial, disponibilizada pela VAL durante os dias da feira, levando as pessoas do terminal até a Acea e fazendo o trajeto de volta também" - Wanderlei Faganello, presidente Acia - Wanderlei Faganello, presidente Acia

A feira

Em 2022, a Festoque realiza a sua 28ª edição. Serão 80 expositores, dos mais variados produtos, vendendo a preços mais acessíveis. A expectativa é de que pelo menos 30 mil pessoas passem pelo evento ao longo dos 5 dias de programação, gerando uma movimentação de R$ 3 milhões em negócios. No dia 7 de setembro, a Festoque será aberta das 9 às 22 horas, sendo que a abertura oficial acontecerá às 13 horas, após o tradicional Desfile de 7 de Setembro. Dias 8 e 9 de setembro, a Festoque abre das 13 às 22 horas, no dia 10 das 9 às 22 horas e, no dia 11 de setembro, das 9 às 20 horas.

continua após publicidade .

A Festoque é uma realização da ACIA e conta com patrocínio da Fomento Paraná e apoio da Prefeitura Municipal de Apucarana, Sicoob, Sivana e Câmara da Mulher.

Shopping Centronorte Apucarana

No dia 7/9 começa também a tradicional Shopping Estoque. As lojas vão ofertar descontos de até 70%. As promoções seguem até o dia 10. Horário de Atendimento:

Segunda a Sábado: 10h às 22h

continua após publicidade .

Domingo/Feriados: Lojas -13h às 19h

Praça de Alimentação/Lazer - 11:30 às 22h

continua após publicidade .

VEJA OS PREPARATIVOS: null - Vídeo por: Reprodução













Siga o TNOnline no Google News